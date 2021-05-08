В Триполи группа вооруженных людей атаковала отель Коринтия, где находилась штаб-квартира Президентского совета Ливии

В Триполи группа вооруженных людей атаковала отель «Коринтия», в котором находилась штаб-квартира Президентского совета Ливии. Об этом сообщил Al Arabiya со ссылкой на источники в силовых структурах страны. По информации телеканала, глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи успел покинуть здание через черный ход. Пресс-секретарь Президентского совета подтвердила, что все члены совета, в состав которого входят три человека, находятся в безопасности. В то же время портал Alsaaa 24 сообщил, что вооруженная группа похитила главу канцелярии Президентского совета Мухаммеда аль-Мабрука.

По данным Al Arabiya, за нападением могут стоять вооруженные формирования Западного региона, которые участвовали в операции «Вулкан гнева» против Ливийской национальной армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром. По информации телеканала, нападавшие добиваются перестановок в руководстве службы общей разведки, а также требуют уволить министра иностранных дел Наджлу Мангуш. Как отмечает Al Arabiya, она неоднократно выступала за немедленный вывод из страны всех иностранных войск и наемников, в том числе критиковала присутствие турецких войск в Ливии.