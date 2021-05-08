День памяти и примирения, посвященный окончанию Второй мировой войны, отмечают сегодня во многих странах Европы, а также в США.

В большинстве европейских стран днем окончания Второй мировой войны в Европе считается 8 мая. Расхождения в датах возникли из-за разницы в часовых поясах: на момент объявления о капитуляции гитлеровской Германии по центральноевропейскому времени было еще 8 мая, а в Москве — уже 9 мая. Во Франции это День освобождения от фашизма —Президент Республики возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Триумфальной арки, а ветеранам на параде вручают подарки. В Англии 8 мая венки возлагают у обелиска в память о павших в двух мировых войнах. Но на традиционные мероприятия могут повлиять ограничения, введенные из-за коронавируса. Так в Латвии, где 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Запретили проводить любые акции. В Германии сегодня отмечается День освобождения от национал-социализма. В последнее время официальные мероприятия, приуроченные к этому дню, проходят в Германии, как правило, только в круглые годовщины, или же их проводят выходцы из СНГ.

Официально Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. В России эта памятная дата, начиная с прошлого года, отмечается 3 сентября.

