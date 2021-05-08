В Индии за день скончалось более 4 тысяч пациентов с кронавирусом

Это максимум с начала пандемии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на правительство страны. Заразились за сутки еще свыше 400 тысяч человек. Общее число смертей превысило 238 тысяч, инфицированных приблизилось к 22 миллионам.

