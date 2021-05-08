ВОЗ одобрила для экстренного использования вакцину от COVID-19 китайской компании Sinopharm

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования вакцину от COVID-19 китайской компании Sinopharm.

Ее разрешено применять для взрослых старше 18 лет в двух дозах с интервалом от трех до четырех недель, говорится в заявлении ВОЗ.

Отмечается, что «простые требования к хранению препарата делают его подходящим для объектов с низким уровнем ресурсов».

Вакцина, разработанная Пекинским институтом биологических продуктов, имеет эффективность 79% для всех возрастных групп.



Всемирная организация здравоохранения призвала все страны приостановить патентную защиту препаратов от коронавируса, чтобы в мире выросли объемы их производства. С таким заявление выступил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, сейчас в мире каждую неделю умирает около ста тысяч человек, и вся планета переживает хронический вакцинный кризис.