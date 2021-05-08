Больные коронавирусом в Индии испытывают острую нехватку кислорода и аппаратов ИВЛ, несмотря на оптимистичные заявления властей.

«Правительство заявляет, что в штате достаточно кислородных баллонов, но посмотрите, сколько людей здесь ожидает! Некоторые теряют сознание из-за жары, а некоторым сообщают по телефону, что кислород больше не нужен, пациент мертв. Я не вижу демократии в этой стране. Правительство штата говорит, что те, кто жалуется на дефицит, будут привлечены к уголовной ответственности. Что это такое?»

«Да, может быть, 10% людей получили помощь, но 90% не знают, куда податься в поисках этой помощи! Была первая волна, а через год пришла вторая. Целый год — это долгий срок для правительств. У них есть доступ к данным и экспертам, они должны были предвидеть, что надвигается вторая волна. И если мы, несмотря на это, находимся в такой беспомощной ситуации, то это полный провал».

Индийский штат Уттар-Прадеш, откуда поступают сообщения о дефиците, является самым густонаселенным в стране. Число жителей штата составляет около двухсот миллионов человек.