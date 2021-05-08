Куриные яйца стали одними из лидеров по росту цен в России в апреле

Это следует из статистики Росстата по динамике стоимости продуктов в стране.

В среднем по России, согласно отчету, куриные яйца подорожали почти на 7%. Динамика при этом в различных регионах разная: примерно в половине субъектов рост составил от 6 до 10%, а еще в 13 – вплоть до 20%. Также в Росстате отметили подорожание свеклы – также на 20%. Значительно поднялись цены на морковь, белокочанную капусту и картофель. В свою очередь, подорожание гречки в среднем по России более медленное – почти 2,5%. Росстат зафиксировал рост цен также на сахар и подсолнечное масло – примерно на 1,5-2%. При этом несколько месяцев назад правительство объявило о стабилизации цен на эти продукты: в рамках нескольких соглашений были установлены их предельные оптовые и розничные цены. Помимо этого кабинет министров запретил вывоз гречихи из России на протяжении практически всего лета.

На данный момент годовая инфляция в России замедлилась до 5,5%, однако это все равно чуть выше прогноза, который в конце апреля опубликовал Центробанк. При этом в начале года регулятор указывал цель по инфляции в 4%.