Российский лидер Владимир Путин сегодня встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Эмомали Рахмон приезжает в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Свой визит он совместит с переговорами с Владимиром Путиным, сообщили ранее в Кремле. Там подчеркнули, что о встрече стороны договорились еще до событий на киргизско-таджикской границе. Ситуация там обострилась в конце апреля – конфликт, который начался на спорной территории — в районе водораспределительного пункта «Головной» перерос в столкновения с применением тяжелой техники. С обеих сторон погибли десятки человек, в основном мирные жители, сотни ранены, десятки тысяч эвакуировали. Властям удалось договориться о прекращении огня 1 мая. Как пишут СМИ, в Киргизии визит Рахмона в Москву восприняли как сигнал о поддержке Россией Таджикистана. Однако политологи объясняют, что Москва не заинтересована в эскалации конфликтов в регионе и не будет вставать на чью-либо сторону.

Визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Москву на празднование Дня Победы пока не ожидается.