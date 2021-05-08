В разных регионах России на сегодня запланированы акции в преддверии девятого мая

В планах как экскурсии, так и просто собрания с участием ветеранов.

Хотя сам День победы официально будет отмечаться в стране завтра, уже сегодня многие общественные движения и региональные ведомства будут собирать людей в честь памятной даты. В Москве различные молодёжные организации поведут своих участников на встречи с ветеранами и возложения, которые пройдут у различных памятников. Вечером такое же мероприятие должно состояться и в Балашихе у сквера Победы.

Также в Калужской области уже в девять утра начнется патриотический автопробег по местам боевой славы «Эстафета памяти». Как сообщает местный интернет-портал kp40.ru, в программе и митинг, и встреча с участниками войны, и концерт, которые запланированы в разных местах. Между ними людей будут возить на автобусах и спецтранспорте.

Еще в Тульской области должна будет пройти акция «Поезда памяти». Там людей провезут по местам сражений по железной дороге. В одном из поездов, как писала газета «МК», проведут единственную в мире экспозицию с эффектом «погружения», размещённую в движущемся составе.

Помимо этого, телемарафоны, посвященные дню Победы, пройдут сегодня на целом федеральных и региональных телеканалов.