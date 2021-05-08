Президент России Владимир Путин примет сегодня в Москве своего таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе переговоров лидеры обсудят как двустороннюю повестку дня, так и обострение ситуации на границе Таджикистана и Киргизии.

Россия приветствует мирные договоренности между Киргизией и Таджикистаном и готова способствовать решению споров между странами. Об этом в интервью телеканалу «Спутник» сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова добавила, что Россия одобрила призыв к мирным гражданам обеих стран не поддаваться на провокации.