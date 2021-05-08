На Украине с этого дня не осталось регионов с «красным» уровнем эпидемической опасности

Об этом объявил глава Минздрава страны Максим Степанов.

Украина преодолела третью волну эпидемии коронавируса. Сегодня из «красной» карантинной зоны выходит Сумская область – последний регион, где действовали самые строгие противоэпидемические ограничения, написал в своем Фейсбуке министр здравоохранения страны Максим Степанов. Он отметил, что последние два месяца были для Украины самыми сложными, «а третья волна унесла больше жизней, чем первые две». При этом, по его словам, вирус пока не побежден. Степанов подчеркнул, что жителям не следует расслабляться, на выходных жителям все же необходимо быть осторожными. Ранее в «красной» зоне находился Киев и 12 областей страны – в них не работали рестораны, спортзалы и развлекательные заведения, были запрещены массовые мероприятия. В начале месяца ограничения сняли в Киеве, а затем постепенно и в других регионах. При этом до конца июня в стране продолжит действовать общий карантин и режим ЧС.

С начала эпидемии на Украине выявили более 2 миллионов заразившихся. Скончались около 46 тысяч пациентов с коронавирусом. В стране продолжается вакцинация, но пока хотя бы одну дозу получили менее миллиона человек