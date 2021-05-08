«Немецкая волна» сообщает о том, что в Европе сегодня своя повестка, которая перекликается с памятными мероприятиями, — и связано это с необходимостью создать основу для солидаризации всех стран ЕС на фоне пандемии. Ведь впервые с момента окончания Второй Мировой войны, фундаментальные гражданские свободы были ограничены. И вернуть их — непростая задача, отмечается публикации.

Голландская Handelsblad напоминает, что в эти дни также вспоминают освобождение Нидерландов от нацистских войск и главное сейчас — это примирение после того, как военные раны постепенно затягиваются.

Прибалтийский портал Baltnews пишет, что совершенные Латвия, Литва и Эстония не признают День Победы 0 мая и обвиняет страны в попытке переписать итоги войны.

А вот эстонское телевидение рассказывает про то, что власти этой страны зарегистрировали несколько групп, которые будут проводить мероприятия с середины субботы до завтра — 9 мая. Здесь отмечают, что недавно смягченные ограничения позволят провести памятные мероприятия.

День Победы отмечается в Европе на день раньше из-за разницы во времени. В момент подписания акта о капитуляции Германии, в Советском союзе уже наступило 9 мая, тогда когда в Европе ещё было восьмое число.