Международная правозащитная организация Amnesty International вернула Алексею Навальному статус узника совести. Лишение этого статуса российское правительство использовало для нарушения прав политика, говорится в заявлении организации. Правозащитники извинились перед Навальным и российскими активистами, пообещав продолжить вести кампанию за немедленное и безоговорочное освобождение оппозиционера из тюрьмы и предоставление ему необходимой помощи. В Amnesty также сообщили, что пересмотрят подход к присвоению статуса. Теперь его не будут лишать исключительно на основании действий человека в прошлом.

Amnesty International признала Навального узником совести в январе после его задержания в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Через месяц организация лишила его этого статуса из-за высказываний середины 2000-х.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает, что признание Алексея Навального узником совести поспособствует привлечению дополнительного интереса к персоне политика в международном сообществе. Такое мнение Дмитрий Муратов высказал «Эху Москвы».

В Amnesty International подчеркивают, что, подтверждая статус Навального как узника совести, организация не поддерживает его политическую программу, но настаивает на необходимости соблюдения его прав российскими властями.