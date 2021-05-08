Работники McDonald's в США намерены провести 19 мая забастовку с требованием повысить минимальный размер оплаты труда до 15 долларов в час. Соответствующее заявление опубликовано на сайте активистов Action Network. Стачки запланированы за день до ежегодного собрания акционеров McDonald's. Они пройдут в 15 городах, среди которых Лос-Анджелес, Майами, Орландо, Детройт и Чикаго, где располагается штаб-квартира компании. Руководство McDonald's в интервью Business Insider сообщило, что принятие законов о минимальной заработной плате зависит от местных властей. В апреле прошлого года президент и гендиректор компании Крис Кемпчински заявил, что из-за пандемии коронавируса вполовину снизит себе зарплату до конца сентября. От четверти зарплаты отказались еще четверо топ-менеджеров компании.