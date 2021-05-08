Работники McDonald's в США намерены провести 19 мая забастовку с требованием повысить минимальный размер оплаты труда до 15 долларов в час. Соответствующее заявление опубликовано на сайте активистов Action Network. Стачки запланированы за день до ежегодного собрания акционеров McDonald's. Они пройдут в 15 городах, среди которых Лос-Анджелес, Майами, Орландо, Детройт и Чикаго, где располагается штаб-квартира компании. Руководство McDonald's в интервью Business Insider сообщило, что принятие законов о минимальной заработной плате зависит от местных властей. В апреле прошлого года президент и гендиректор компании Крис Кемпчински заявил, что из-за пандемии коронавируса вполовину снизит себе зарплату до конца сентября. От четверти зарплаты отказались еще четверо топ-менеджеров компании.
2021-05-08T05:09:54+03:00
2021-05-08T05:09:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2834728-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:09, 08 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…
Популярное за неделю
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…