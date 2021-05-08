Газета Wall Street Journal узнала о просьбе европейских союзников США отсрочить вывод войск из Афганистана. Это дало бы членам НАТО больше времени и поддержки для ухода из страны, пишет издание со ссылкой на официальные лица. По их словам, беспокойство европейских государств вызывает то, что вместе с остальными союзниками вывести свои силы из Афганистана намерена и Турция, которая ранее хотела оставить военных для защиты международного аэропорта Кабула. В этом случае западные дипломаты могут лишиться безопасного способа покинуть Афганистан при попытке талибов взять столицу. По информации источников WSJ, вывод войск может быть отложен на две недели или больше. В апреле президент США Джо Байден пообещал вывести весь контингент американских сил к годовщине теракта в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.