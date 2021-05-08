Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить информации о хакерской атаке на сайт «Бессмертный полк»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подразделению центрального аппарата проверить информации о хакерской атаке на сайт «Бессмертный полк». Об этом говорится в сообщении на сайте СК. Как сообщалось, что в ночь на 5 мая сайт атаковали хакеры, которые заменили подписи на некоторых фотографиях, назвав героев именами нацистских преступников.

Ранее Бастрыкин сообщил, что люди, разместившие на сайтах акции фотографии нацистов и предателей, понесли заслуженное наказание.