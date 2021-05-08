Россия готова оказать содействие Германии в расследовании преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны

Россия готова оказать содействие компетентным органам Германии в расследовании преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны в случае поступления нового запроса. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она отметила, что российские следователи уже провели значительный объем следственных действий, изучив огромный массив материалов и различной документации, а также получили необходимые заключения экспертов, в совокупности свидетельствующие о массовых карательных операциях, проводимых нацистами. Ранее в центральном управлении по расследованию преступлений национал-социализма в Германии сообщили, что готовят новый запрос о правовой помощи к России по делам о преступлениях нацистов во время Великой Отечественной войны.