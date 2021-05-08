Встреча премьер-министров стран — членов Содружества наций отложена на неопределенный срок в связи с пандемией

Встреча премьер-министров стран — членов Содружества наций, которая должна была состояться в июне в столице Руанды — Кигали, отложена на неопределенный срок в связи с пандемией. Об этом сообщили в секретариате Содружества. Там отметили, что «решение отложить встречу во второй раз было нелегким, но здоровье и благополучие граждан являются приоритетом в это тяжелое время. Содружество наций — международная организация, объединяющая 54 страны, большинство из которых ранее являлись колониями бывшей Британской империи. Встреча глав правительств стран Содружества проводится раз в два года. Последний раз они собирались в Лондоне в 2018 году.