Свыше 200 человек пострадали в столкновениях между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме

Свыше 200 человек пострадали в результате столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими в Восточном Иерусалиме. Об этом говорится в Facebook Красного полумесяца. Израильская полиция сообщала о шести раненых полицейских. В районе столкновений создан полевой госпиталь. Волнения вспыхнули накануне вечером сразу в двух районах Восточного Иерусалима — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Там по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели

продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На этом фоне глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.