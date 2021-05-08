В Москве осталось в живых 4095 ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны. Вместе с тружениками тыла — 37 351 человек. Об этом написал в Telegram главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В этом году ветераны получат ко Дню Победы от 10 до 25 тысяч рублей, сообщается на сайте мэра Москвы. Власти ожидают, что единовременную помощь получат свыше 83 тысяч человек. В прошлом году ее должны были получить 110 тысяч.