Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:05, 08 мая 2021

В Москве осталось в живых 4095 ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны

В Москве осталось в живых 4095 ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны. Вместе с тружениками тыла — 37 351 человек. Об этом написал в Telegram главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В этом году ветераны получат ко Дню Победы от 10 до 25 тысяч рублей, сообщается на сайте мэра Москвы. Власти ожидают, что единовременную помощь получат свыше 83 тысяч человек. В прошлом году ее должны были получить 110 тысяч.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Марков политолог

Не скорбь о погибших их волнует Потому что они обслуживают интересы врагов России. Поэтому им очень хочется, чтобы русские были слабыми и только плакали и каялись, плакали и каялись…

5 90 6 10284 07.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность 02:39 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность Возглавив Россию в самый непростой период ее истории, Владимир Путин сумел спасти нашу великую Родину от тотального разграбления и превратил её в сильное и независимое государство…

5 199 6 26298 07.05
8читать ;смотреть
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 93 6 12284 05.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Можно ли сделать то, что сделать невозможно? Вперед — старайтесь, принимайте свои безумные постановления, попробуйте запретить незапретимое, попробуйте загнать обратно в бутылку джинна свободной мысли…

5 48 6 6343 07.05
Блоги

ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…

5 52 6 7301 03.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему День Победы празднуется сейчас в России более масштабно Народ России чувствует, что его враги хотят ликвидировать Россию вообще. Чтобы найти в себе силы защитить страну, народу России надо найти силы в душе и в истории. Память о победе над Гитлером нужна для того, чтобы победить США…

5 140 6 20865 06.05
Блоги

Заявление журналистов в поддержку «Важных историй», DOXA и «Медузы» «Призываем российское правительство выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова»...

5 65 6 10462 03.05
Блоги

+ В Белоруссии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая В Белоруссии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая На записи люди в форме солдат Третьего рейха с оружием в руках гонят группу женщин к мемориалу, изображая при этом немецкую и почему-то английскую речь…

5 181 6 30208 07.05
8читать ;смотреть
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

10 000 рублей и ни капли совести Не сумев сделать праздник живым, власть выжимает из священного дня агрессивную пропаганду и угрозы соседям…

5 108 6 19326 07.05
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Это хуже, чем в Советском Союзе сажать за порножурналы Уже очевидно: любой, кто работал в организационных структурах Навального, воспринимается как враг народа и будет в лучшем случае выдавлен из страны, а в худшем посажен на срок навальновский или больше…

5 100 6 61310 01.05
Блоги

Станислав Кучер публицист

+ Как я рассказываю своим дочкам о Войне и Победе Как я рассказываю своим дочкам о Войне и Победе Лучшее, что я могу сделать – это пробудить у своих дочерей интерес к истории и желание получить достоверную информацию из разных источников. Ну и, конечно, рассказать им историю своей семьи…

5 176 6 36764 06.05
8читать ;смотреть
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист

Людям нравятся парады, нравится проявление мощи. Это для них является защитным фактором. Чем беднее живут люди, чем больше у них проблем, тем больше они тянутся к проявлениям государственной мощи…

5 25 6 5955 07.05
#слушать 35:51 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

«Российское государство приговаривает Алексея Навального к медленной смерти» Amnesty International вернула политику Алексею Навальному статус «узника совести»...

5 263 6 63885 07.05
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Диалоги с людьми. Часть I. Метро Каждый год я провожу несколько больших встреч с москвичами. К сожалению, в прошлом году встречаться было невозможно. Но теперь мы решили вернуться к этой доброй традиции…

5 27 6 6518 02.05
Блоги

Дмитрий Милин: Сахаров, контр-адмирал Фомин и «супер-торпеда» Она должна была взрываться у побережья США и вызывать искусственное цунами, которое смывало бы американские прибрежные города…

5 121 6 30329 04.05
Интервью Персонально ваш

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист, политик, кандидат в депутаты Госдумы

Не нужно убивать предпринимательскую жилку в людях. Пусть люди хотят больше зарабатывать. Просто эти перекосы, когда у нас у кого-то есть дворец за 100 млрд. рублей, а кто-то не может себе на пенсию оплатить квитанцию за ЖКХ…

5 74 6 19066 04.05
#слушать 51:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Пенсионерка из Волгограда уже третью неделю госпитализирована с тромбозом после вакцины «Спутником V» Как сообщает местный портал V1.RU, медики вскрыли женщине вену, чтобы разогнать поток застоявшейся крови.

5 3 6 34537
Интервью Западный рубеж

Марк Солонин гость: Марк Солонин авиационный инженер, историк, публицист, писатель

Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…

5 233 6 90551 06.05
#слушать 51:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 93 6 12271 05.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Ты не отмажешься. Вообще никогда, совсем Там же вас, холуев, была целая пирамида: Лесин был холуем у Путина, ты был холуем у Лесина, а у тебя, в свою очередь, тоже были холуи, а у тех холуев нашлись свои совсем маленькие холуйчики…

5 219 6 188687 05.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путин, Визы в США, Навальный, Пасха, благодатный огонь, яйца, граффити и ОМОН Путин, Визы в США, Навальный, Пасха, благодатный огонь, яйца, граффити и ОМОН Железный занавес — важнейший элемент подлинной русской государственности. Без него построение поповско-гэбэшно-опричного счастья и рая для 140 млн человек невозможно…

5 55 6 121252 02.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9106533
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4898589

Сегодня в эфире