В Москве осталось в живых 4095 ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны. Вместе с тружениками тыла — 37 351 человек. Об этом написал в Telegram главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В этом году ветераны получат ко Дню Победы от 10 до 25 тысяч рублей, сообщается на сайте мэра Москвы. Власти ожидают, что единовременную помощь получат свыше 83 тысяч человек. В прошлом году ее должны были получить 110 тысяч.
2021-05-08T04:05:35+03:00
2021-05-08T04:05:35+03:00
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04:05, 08 мая 2021
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