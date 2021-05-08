Международная правозащитная организация Amnesty International вернула Алексею Навальному статус узника совести. Лишение этого статуса российское правительство использовало для нарушения прав политика, говорится в заявлении организации. Правозащитники извинились перед Навальным и российскими активистами, пообещав, что продолжат вести кампанию за немедленное и безоговорочное освобождение оппозиционера из тюрьмы и предоставление ему необходимой помощи. В Amnesty также заявили, что в результате ситуации с Навальным пересмотрели подход к использованию термина «узник совести». Теперь этого статуса не будут лишать исключительно на основе действий человека в прошлом. При этом правозащитники подчеркивают, что признание человека узником совести не подразумевает поддержки его взглядов.

Amnesty International признала Навального узником совести в январе после его задержания в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Через месяц организация лишила его этого статуса из-за высказываний середины 2000-х.