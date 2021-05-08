Международная правозащитная организация Amnesty International вернула Алексею Навальному статус узника совести. Лишение этого статуса российское правительство использовало для нарушения прав политика, говорится в заявлении организации. Правозащитники извинились перед Навальным и российскими активистами, пообещав, что продолжат вести кампанию за немедленное и безоговорочное освобождение оппозиционера из тюрьмы и предоставление ему необходимой помощи. В Amnesty также заявили, что в результате ситуации с Навальным пересмотрели подход к использованию термина «узник совести». Теперь этого статуса не будут лишать исключительно на основе действий человека в прошлом. При этом правозащитники подчеркивают, что признание человека узником совести не подразумевает поддержки его взглядов.
Amnesty International признала Навального узником совести в январе после его задержания в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. Через месяц организация лишила его этого статуса из-за высказываний середины 2000-х.
Международная правозащитная организация Amnesty International вернула Алексею Навальному статус узника совести
Международная правозащитная организация Amnesty International вернула Алексею Навальному статус узника совести. Лишение этого статуса российское правительство использовало для нарушения прав политика, говорится в заявлении организации. Правозащитники извинились перед Навальным и российскими активистами, пообещав, что продолжат вести кампанию за немедленное и безоговорочное освобождение оппозиционера из тюрьмы и предоставление ему необходимой помощи. В Amnesty также заявили, что в результате ситуации с Навальным пересмотрели подход к использованию термина «узник совести». Теперь этого статуса не будут лишать исключительно на основе действий человека в прошлом. При этом правозащитники подчеркивают, что признание человека узником совести не подразумевает поддержки его взглядов.