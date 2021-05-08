Абхазия упростит въезд для россиян. Об этом сообщили в Службе госбезопасности Республики, сославшись на ожидаемый рост турпотока. Изменения коснутся туристических групп. Документы у них будут проверять внутри автобусов. Отмечается, что на протяжении последних лет контрольно-пропускной пункт «Псоу» ежегодно пересекают до 10 миллионов человек и более двух миллионов машин в обоих направлениях.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что россияне, возвращающиеся на родину из Абхазии и Южной Осетии, освобождаются от сдачи теста на коронавирус. По ее словам, решение об упрощении правил въезда не повлияет на эпидемиологическую обстановку в стране.