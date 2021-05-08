Обострение давних проблем с легкими стало причиной смерти бывшего секретаря ЦК КПСС Егора Лигачева. С 5 апреля он находился в Центральной клинической больнице. На днях его перевели в реанимацию с двусторонней пневмонией, сообщил «Комсомольской правде» его сын Александр Лигачев. Он добавил, что это был не коронавирус. Место и время похорон пока не известно. Лигачев скончался накануне в возрасте 100 лет.

В разные годы он возглавлял Томскую область, входил в состав политбюро. В марте 1985 года он поддержал кандидатуру Михаила Горбачева на выборах генерального секретаря ЦК КПСС, а позже способствовал переводу в Москву первого секретаря Свердловского областного комитета КПСС и будущего первого президента России Бориса Ельцина. Лигачеву принадлежит известная фраза, сказанная Ельцину: «Борис, ты не прав!».