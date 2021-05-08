Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в частном автосервисе в подмосковных Мытищах. Расследование будет вестись по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщили в пресс-службе областного управления Следственного Комитета. По данным ведомства, возгорание произошло после взрыва газового баллона.

Ранее в пресс-службе МЧС по Московской области сообщали о возгорании двухэтажного нежилого здания. ТАСС передавал, что там находились кислородные баллоны и один баллон с пропаном. По данным спасателей, жертвами пожара стали пять человек, еще один госпитализирован. Пожар локализован.