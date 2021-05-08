Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о крахе «мечты Евросоюза». Он раскритиковал европейских политиков из-за усиления социального неравенства в ЕС. По его словам, европейская мечта — это сделать так, чтобы «никто не оставался позади». По мнению Драги, даже до пандемии общество и рынки труда были раздроблены. «Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», — цитирует итальянского премьера агентство ANSA. Драги также отметил, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию ЕС.