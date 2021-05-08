Около 200 палестинцев получили ранения в результате столкновений с израильскими полицейскими в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщило палестинское информационное агентство ВАФА. По его данным, основные стычки происходили возле мечети Аль-Акса. Полицейские стреляли по прихожанам резиновыми пулями, использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Затем более 200 силовиков штурмовали дворы мечети и крытые молитвенные залы, а также силой заставляли верующих покинуть Аль-Аксу.

Волнения вспыхнули накануне вечером сразу в двух районах Восточного Иерусалима — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки. На фоне этого глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совета Безопасности для обсуждения событий в Восточном Иерусалиме.