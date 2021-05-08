Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев скончался на 101-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики администрации Томской области. Причину смерти там не уточнили. По данным источника в окружении Лигачева, незадолго до кончины он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу, где периодически проходил поддерживающее лечение. В свою очередь, телеграм-канал Mash утверждает, что несколько дней назад Лигачев попал в реанимацию из-за двусторонней пневмонии, у него также диагностировали «множественные вегетативные нарушения». Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.

Егор Лигачев был одной из ключевых и знаковых политических фигур СССР эпохи перестройки. В конце 80-х он был членом Политбюро, в качестве секретаря ЦК КПСС отвечал за вопросы идеологии. Фактически был вторым лицом в партии после Михаила Горбачева. В этот же период был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании. Известен в том числе фразой, сказанной Борису Ельцину, — «Борис, ты не прав».