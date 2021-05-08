В Белом доме заявили о нежелании доводить дело до введения новых санкций в отношении России. Однако, Вашингтон оставляет за собой это право, если подобный шаг будет оправдан, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, США хотят «перейти к более предсказуемым и стабильным отношениям [с Россией] в долгосрочной перспективе». Но продолжат «защищать национальные интересы и применять меры в ответ на те действия российских властей, которые направлены на подрыв суверенитета США», добавила Псаки.
2021-05-08T02:04:41+03:00
2021-05-08T02:04:41+03:00
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02:04, 08 мая 2021
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