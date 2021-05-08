Рэп-исполнитель Слава КПСС намерен участвовать выборах в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива»

Рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, намерен участвовать выборах в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива». Об этом он сказал в ходе прямой трансляции на своем YouTube-канале. Информацию о переговорах с музыкантом подтвердил телеканалу «Дождь» пресс-секретарь «Зеленой альтернативы» Михаил Гайдай. По его словам, сейчас руководство партии обсуждает с рэпером, будет он выдвигаться по одномандатному округу или партийному списку.

В феврале Машнов был арестован на семь суток из-за участия в стихийном митинге в поддержку Алексея Навального в Петербурге. Его обвинили в мелком хулиганстве из-за видео с акции. Позже срок ареста сократили до суток.