«Репортеры без границ» осудили включение интернет-издания «Медуза» в список «СМИ — иностранных агентов»

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» осудила включение интернет-издания «Медуза» в список «СМИ — иностранных агентов». «Эта новость — тяжелейший удар по плюрализму СМИ в России. «Медуза» была создана за рубежом для того, чтобы ее редакция могла работать полностью независимо, в то время, как после массовых демонстраций в России в 2011-2012 годах участились попытки властей контролировать онлайн-СМИ», — заявила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Жанна Кавелье. Организация призвала министерство юстиции России ликвидировать «позорный и репрессивный» список «СМИ — иностранных агентов». По мнению «Репортеров без границ», единственная задача этого реестра — «усиление контроля властей над прессой».