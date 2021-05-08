Почти 600 тысяч человек могли стать жертвами коронавируса в России с марта прошлого по май нынешнего года. Это следует из данных исследования Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета. Этот показатель более чем в пять раз превышает данные оперативного штаба и в два раза — данные Росстата. Согласно исследованию, Россия занимает пятое место в мире по числу умерших от COVID-19. Больше всего смертей в США. Далее следуют Индия, Мексика и Бразилия. По данным американских ученых, по смертности от коронавируса на 100 тысяч человек Россия занимает 12-е место. Институт утверждает, что ковид стал причиной смерти около 7 миллионов человек во всем мире. Данные института Джонса Хопкинса вдвое меньше.

В начале апреля газета The New York Times писала, что Россия стала лидером по избыточной смертности за прошлый год. Ее показатель журналисты оценили в 362 тысячи, что на 28% больше, чем в допандемийный год.