Народный артист России Владимир Качан умер на 74 году жизни

Причиной смерти стал коронавирус, об этом «Эху Москвы» сообщил художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.
О дате и месте похорон пока не сообщается.
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Причиной смерти стал коронавирус, об этом «Эху Москвы» сообщил художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.
О дате и месте похорон пока не сообщается.
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