В Роттердам, где в середине мая состоится песенный конкурс «Евровидение», съезжаются первые делегации участников

В Нидерланды уже прилетела и представительница России – певица Манижа.

Несмотря на то, что до конкурсных выступлений на «Евровидении» остается еще полторы недели, некоторые исполнители уже готовятся к первым репетициям в концертном зале «Ахой». На сцену, как ожидается, выйдет и Манижа: на конкурсе она будет исполнять песню «Russian Woman», или «Русская женщина». Певица рассказала, что вместе со своей командой сдала первые тесты на коронавирус: они негативные. По данным организаторов, тестировать участников на COVID-19 будут каждые 2 дня вплоть до финала.

Размер делегаций участников на «Евровидении» в этом году значительно меньше, чем ранее – это связано с коронавирусными ограничениями. При этом зрителей в концертный зал допустят – но только 3,5 тысячи, это 1⁄ 5 от общей вместимости площадки. Билеты на этот раз не продавались: действительны будут те квитанции, которые зрители приобретали в прошлом году, когда конкурс в Роттердаме был отменен. Посетители должны будут также представить отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не позднее, чем за сутки до входа в зал. Также их обяжут носить маски.

Полуфиналы «Евровидения» в Роттердаме пройдут 18 и 20 мая, финал запланирован на 22 мая.