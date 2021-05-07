Очередные столкновения произошли между израильской полицией и палестинцами на Храмовой горе в Иерусалиме

Об этом пишет сайт газеты Jerusalem Post. По информации издания, тысячи палестинцев собрались на последнюю традиционную пятничную молитву во время священного для мусульман месяца Рамадан. Они начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками, те запросили подкрепления и перекрыли главные в мусульманской части Старого города Дамасские ворота. Пока сообщается о 60 с лишним пострадавших, в том числе 12 полицейских.