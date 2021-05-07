Очередные столкновения произошли между израильской полицией и палестинцами на Храмовой горе в Иерусалиме

Об этом пишет сайт газеты Jerusalem Post. По информации издания, тысячи палестинцев собрались на последнюю традиционную пятничную молитву во время священного для мусульман месяца Рамадан. Они начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками, те запросили подкрепления и перекрыли главные в мусульманской части Старого города Дамасские ворота. Пока сообщается о 60 с лишним пострадавших, в том числе 12 полицейских.
2021-05-07T23:04:51+03:00
2021-05-07T23:04:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2834676-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:04, 07 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…