В Оренбургской области во время ремонта рухнул мост через реку Салмыш

Четверо рабочих пострадали, трое из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. О причинах обрушения пока ничего не известно. Прокуратура возбудила дело о нарушении правил безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью человека. Движение перенаправлено на мост-дублер.