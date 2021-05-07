Z Архив новостей новости
5 0 6 0
23:04, 07 мая 2021

В Оренбургской области во время ремонта рухнул мост через реку Салмыш

Четверо рабочих пострадали, трое из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. О причинах обрушения пока ничего не известно. Прокуратура возбудила дело о нарушении правил безопасности, повлекшем тяжкий вред здоровью человека. Движение перенаправлено на мост-дублер.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Марков политолог

Не скорбь о погибших их волнует Потому что они обслуживают интересы врагов России. Поэтому им очень хочется, чтобы русские были слабыми и только плакали и каялись, плакали и каялись…

5 85 6 9197 09:24
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Можно ли сделать то, что сделать невозможно? Вперед — старайтесь, принимайте свои безумные постановления, попробуйте запретить незапретимое, попробуйте загнать обратно в бутылку джинна свободной мысли…

5 43 6 5317 13:22
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность 02:39 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность Возглавив Россию в самый непростой период ее истории, Владимир Путин сумел спасти нашу великую Родину от тотального разграбления и превратил её в сильное и независимое государство…

5 193 6 24975 06:17
8читать ;смотреть
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 93 6 12010 05.05
Новости

фото: navalny.feldman.photo Reuters: Кремль больше не воспринимает команду Навального как серьезного соперника на выборах в Госдуму Стратегию «Умного голосования» в Кремле считают единственным политическим оружием, которое осталось у его соратников…

5 62 6 8922
Новости

Amnesty International вернула политику Алексею Навальному статус «узника совести» Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации…

5 49 6 6611
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

10 000 рублей и ни капли совести Не сумев сделать праздник живым, власть выжимает из священного дня агрессивную пропаганду и угрозы соседям…

5 99 6 13470 16:58
Блоги

ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…

5 52 6 7287 03.05
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему День Победы празднуется сейчас в России более масштабно Народ России чувствует, что его враги хотят ликвидировать Россию вообще. Чтобы найти в себе силы защитить страну, народу России надо найти силы в душе и в истории. Память о победе над Гитлером нужна для того, чтобы победить США…

5 140 6 20512 06.05
Блоги

Заявление журналистов в поддержку «Важных историй», DOXA и «Медузы» «Призываем российское правительство выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова»...

5 65 6 10455 03.05
Блоги

+ В Белоруссии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая В Белоруссии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая На записи люди в форме солдат Третьего рейха с оружием в руках гонят группу женщин к мемориалу, изображая при этом немецкую и почему-то английскую речь…

5 158 6 28431 06:40
8читать ;смотреть
Блоги

«Российское государство приговаривает Алексея Навального к медленной смерти» Amnesty International вернула политику Алексею Навальному статус «узника совести»...

5 187 6 38319 18:00
Блоги

Станислав Кучер публицист

+ Как я рассказываю своим дочкам о Войне и Победе Как я рассказываю своим дочкам о Войне и Победе Лучшее, что я могу сделать – это пробудить у своих дочерей интерес к истории и желание получить достоверную информацию из разных источников. Ну и, конечно, рассказать им историю своей семьи…

5 175 6 36486 06.05
8читать ;смотреть
Новости

фото: t.me/nexta_live Соратник Алексея Навального Леонид Волков утверждает, что Amnesty International вернет политику статус узника совести Его лишили этого статуса минувшей зимой…

5 29 6 6151
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Диалоги с людьми. Часть I. Метро Каждый год я провожу несколько больших встреч с москвичами. К сожалению, в прошлом году встречаться было невозможно. Но теперь мы решили вернуться к этой доброй традиции…

5 27 6 6510 02.05
Интервью Персонально ваш

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист, политик, кандидат в депутаты Госдумы

Не нужно убивать предпринимательскую жилку в людях. Пусть люди хотят больше зарабатывать. Просто эти перекосы, когда у нас у кого-то есть дворец за 100 млрд. рублей, а кто-то не может себе на пенсию оплатить квитанцию за ЖКХ…

5 74 6 19033 04.05
#слушать 51:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Пенсионерка из Волгограда уже третью неделю госпитализирована с тромбозом после вакцины «Спутником V» Как сообщает местный портал V1.RU, медики вскрыли женщине вену, чтобы разогнать поток застоявшейся крови.

5 3 6 32918
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Власть окончательно, как и следовало ожидать, переходит в руки известной организации из трех букв…

5 53 6 82465 01.05
#слушать 49:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 93 6 11955 05.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Ты не отмажешься. Вообще никогда, совсем Там же вас, холуев, была целая пирамида: Лесин был холуем у Путина, ты был холуем у Лесина, а у тебя, в свою очередь, тоже были холуи, а у тех холуев нашлись свои совсем маленькие холуйчики…

5 219 6 188234 05.05
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путин, Визы в США, Навальный, Пасха, благодатный огонь, яйца, граффити и ОМОН Путин, Визы в США, Навальный, Пасха, благодатный огонь, яйца, граффити и ОМОН Железный занавес — важнейший элемент подлинной русской государственности. Без него построение поповско-гэбэшно-опричного счастья и рая для 140 млн человек невозможно…

5 53 6 121127 02.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9106428
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4898268

Сегодня в эфире