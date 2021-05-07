ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm для экстренного применения для лиц старше 18-ти

Об этом сообщил на брифинге директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Теперь эту вакцину смогут поставлять в бедные страны за счет ООН.

Sinopharm стала первой китайской вакциной, получившей одобрение ВОЗ, и шестой в мире – помимо нее, уже входят в список немецко-американский препарат Pfizer/BioNTech, немецкий Jannsen, два варианта британско-шведской вакцины AstraZeneca, а также американская Moderna.

Российская вакцина «Спутник» одобрения ВОЗ пока не получила, но экспортируется более чем в 50 стран мира – в основном в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. ВОЗ обещает оценить безопасность «Спутника» к концу июня-началу июля.