Самолет Airbus A321 из Симферополя с невыпущенными носовыми шасси успешно сел в московском аэропорту Шереметьево

Пострадавших нет, воздушное судно в данный момент буксируют к месту высадки пассажиров тягачом. Перед аварийной посадкой самолет выработал лишнее топливо. О количестве пассажиров на борту также не сообщается.
2021-05-07T23:03:26+03:00
2021-05-07T23:03:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 07 мая 2021
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