Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер в Москве на 101-м году жизни – передает агентство ТАСС со ссылкой на правительство Томской области, в которой родился покойный. Лигачев был членом политбюро – секретарем ЦК КПСС в годы Перестройки, и отвечал за идеологию. Он же стал единственным советским чиновником такого уровня, перешагнувшим столетний рубеж.

