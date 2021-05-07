Рэпер Слава КПСС объявил о намерении баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива»

Рэпер Вячеслав Машнов, также известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, объявил о намерении баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива». Он пояснил, что в этой роли хочет бороться за озеленение российских городов. Председатель партии Руслан Хвостов со своей стороны пока лишь подтвердил агентству ТАСС, что вопрос выдвижения Машнова от партии обсуждается. Выборы в Думу 8 созыва пройдут 19 сентября.