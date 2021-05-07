Рэпер Слава КПСС объявил о намерении баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива»

Рэпер Вячеслав Машнов, также известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, объявил о намерении баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива». Он пояснил, что в этой роли хочет бороться за озеленение российских городов. Председатель партии Руслан Хвостов со своей стороны пока лишь подтвердил агентству ТАСС, что вопрос выдвижения Машнова от партии обсуждается. Выборы в Думу 8 созыва пройдут 19 сентября.
2021-05-07T22:32:51+03:00
2021-05-07T22:32:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2834664-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:32, 07 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…