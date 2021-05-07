Суд признал Ольгу Синтюреву и Ибрагима Дудаева невиновными в организации нападения на депутата Сергея Жигарева

В Москве суд признал фотомодель Ольгу Синтюреву и уроженца Чечни Ибрагима Дудаева невиновными в организации нападения на депутата ЛДПР Сергея Жигарева, в то же время их осудили за кражу у него в особо крупном размере и дали по 4 года колонии общего режима. Синтюревой наказание отсрочили до достижения ее дочерью 14 лет.

Как установил суд, Синтюрева и Дудаев сначала похитили у депутата 20 млн рублей и 35 тысяч долларов из сейфа, потом выманили на разговор в безлюдное место, выкинули из его же машины и уехали на ней.