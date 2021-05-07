Самолет с пассажирами, выполнявший рейс Симферополь-Москва, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, передает агентство Интерфакс. По данным его источника, командир аэробуса А321 сообщил наземным диспетчерам, что при подлете к пункту назначения у него сработал датчик о невыпуске шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо. Ему также предстоит пролететь низко над полосой, чтобы сотрудники служб аэропорта смогли визуально оценить, действительно ли не выпустились шасси. О количестве пассажиров на борту пока неизвестно.
2021-05-07T22:30:51+03:00
2021-05-07T22:30:51+03:00
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22:30, 07 мая 2021
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