Самолет с пассажирами, выполнявший рейс Симферополь-Москва, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, передает агентство Интерфакс. По данным его источника, командир аэробуса А321 сообщил наземным диспетчерам, что при подлете к пункту назначения у него сработал датчик о невыпуске шасси. Сейчас самолет вырабатывает топливо. Ему также предстоит пролететь низко над полосой, чтобы сотрудники служб аэропорта смогли визуально оценить, действительно ли не выпустились шасси. О количестве пассажиров на борту пока неизвестно.