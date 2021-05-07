Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о примирении с девятью клубами-основателями Суперлиги

При этом команды в рамках соглашения в следующем сезоне понесут финансовые потери.

Удержание 5% доходов от участия в еврокубках и пожертвование на общую сумму 15 млн евро на развитие детского и массового футбола. Таковы итоги переговоров между УЕФА и 9-ю клубами из Англии, Италии и Испании по вопросу их дальнейшей судьбы в европейском клубном футболе. За участие в Суперлиге им могло грозить отлучение от еврокубков. Теперь же лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», мадридский «Атлетико» и итальянские «Интер» и «Милан» должны будут разорвать все связи с несостоявшимся турниром. Также клубам может грозить штраф до 100 млн евро в случае, если они вновь попытаются участвовать в соревнованиях, несанкционированных футбольными чиновниками.

Вместе с тем итальянский «Ювентус» и испанские «Реал» и «Барселона» официально о своем выходе из Суперлиги не сообщали. Из-за этого, как объявили в УЕФА, решение по ним примет дисциплинарный комитет. Ранее некоторые СМИ утверждали, что эти клубы могут быть исключены из еврокубков на 2 года.

О создании Суперлиги как нового европейского турнира 12 ведущих клубов континента объявили в середине апреля. Они говорили о намерении решить финансовые проблемы футбольной индустрии в целом. Однако проект раскритиковали не только в УЕФА, но и в национальных федерациях. Почти все клубы покинули Суперлигу спустя пару дней после ее создания.