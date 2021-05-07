Всемирная организация здравоохранения призвала все страны приостановить патентную защиту препаратов от коронавируса, чтобы в мире выросли объемы их производства. С таким заявление выступил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Возможность отмены патентов завтра на неформальном саммите в Португалии будут обсуждать главы государств и правительств 27 стран Евросоюза. В то же время исполнительный директор ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков в эфире нашей радиостанции сказал, что вопрос снятия патентной защиты с вакцин от коронавируса является популистским и несет риски для пациентов.