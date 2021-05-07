Международная правозащитная организация Amnesty International вернула политику Алексею Навальному статус «узника совести», которого его лишили в феврале из-за высказываний многолетней давности. Организация принесла за это свои извинения и объявила, что пересмотрела критерии присвоения статуса. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает, что самой Amnesty International это нужно как минимум не меньше, чем Навальному.

В Amnesty International подчеркивают, что статус «узника совести» не означает, что они разделяют политическую программу Навального. Таким образом они лишь требуют соблюдения его прав российскими властями.