В Татарстане произошло крупное ДТП, четыре человека, в том числе двое детей, погибли

По данным регионального управления МЧС, авария произошла около 18:20, когда на трассе водитель легкового автомобиля после завершения обгона не справился с управлением, зацепил отбойник моста, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. От удара одну из них выбросило на обочину, где машина загорелась. Погиб водитель-виновник аварии, а также все пассажиры в машине, в которую он врезался.
2021-05-07T22:01:22+03:00
2021-05-07T22:01:22+03:00
https://echo.msk.ru/news/2834650-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:01, 07 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…