В Татарстане произошло крупное ДТП, четыре человека, в том числе двое детей, погибли

По данным регионального управления МЧС, авария произошла около 18:20, когда на трассе водитель легкового автомобиля после завершения обгона не справился с управлением, зацепил отбойник моста, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. От удара одну из них выбросило на обочину, где машина загорелась. Погиб водитель-виновник аварии, а также все пассажиры в машине, в которую он врезался.