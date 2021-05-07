Конфликт между УЕФА и 9 из 12 клубов, намеревавшихся создать альтернативную футбольную лигу, урегулирован, сообщает пресс-служба союза. Речь об английских клубах «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанском «Атлетико», итальянских «Милан» и «Интер».

О создании альтернативной «Суперлиги» объявили в середине апреля, но из-за возмущения фанатов почти все клубы-основатели сразу отказались от этой идеи. Сейчас в «Суперлиге» остаются лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус». На них УЕФА завела дисциплинарное дело.