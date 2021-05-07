Международные перелеты этим летом подорожают – с таким прогнозом выступили аналитики, опрошенные Би-би-си

По их мнению, цены будет толкать вверх отложенный спрос – у большого числа людей накопилось желание путешествовать, в то время как предложение по-прежнему крайне ограничено – слишком много стран по-прежнему не готовы свободно пускать к себе туристов. Авиакомпании и турагентства также будут стремиться по-максимуму компенсировать свои потери за прошлый год. По оценке ООН, вклад туризма в мировой ВВП в результате пандемии уже сократился вдвое.