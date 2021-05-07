Четыре человека погибли в подмосковных Мытищах в результате пожара в сварочном цехе, сообщает региональное управление МЧС. Тушение пожара продолжается, он локализован на площади 200 с небольшим квадратных метров. Сохраняется угроза взрыва, так как в здании остаются несколько кислородных баллонов. Ранее сообщалось об одном пострадавшем, которого госпитализировали с ожогами в мытищинскую городскую больницу.