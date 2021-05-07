ООН призвалА власти Бразилии расследовать вчерашнюю полицейскую спецоперацию на севере Рио-де-Жанейро, в результате которой погибли 25 человек. По мнению организации, применение силы в ходе операции было несоразмерным и необоснованным.

Бразильская полиция объявила, что провела операцию против наркокартеля, который использовал для распространения наркотиков в том числе детей. В перестрелке погиб один правоохранитель и еще 24 человека, которых полициях всех считает бандитами. По подсчетам местного сайта Fogo Cruzado, это самая кровопролитная спецоперация в стране за все время наблюдений (с 2016 года).