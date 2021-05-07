Коронавирусные ограничения, введенные властями Египта, не касаются туристических зон – с таким разъяснением выступили в правительстве страны. В то же время в деревне Дахаб на юге Синайского полуострова, популярной у дайверов со всего мира, ограничения де-факто работают, потому что гостиницы там построены не на собственных отгороженных территориях, а вперемешку с частным сектором и общественными пляжами.

Из-за подъема заболеваемости в Египте на ближайшие две недели запретили работу по вечерам и ночам фактически всех общественных заведений. Закрыты даже парки и пляжи. Ограничена работа общественного транспорта.