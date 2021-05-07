Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров ищет себе личного ассистента

Согласно опубликованной на сайте телеграма вакансии, в обязанности этого человека будет входить ведение календаря и планирование поездок миллиардера. От соискателя требуется высокий IQ, свободное владение английским, базовая финансовая грамотность и превосходные навыки устной и письменной речи, а также «готовность к переезду в другую страну, например в Швейцарию или Объединенные Арабские Эмираты». Подавать заявки просят через телеграм-бот. Размер оклада не уточняется.