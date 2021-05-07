Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров ищет себе личного ассистента

Согласно опубликованной на сайте телеграма вакансии, в обязанности этого человека будет входить ведение календаря и планирование поездок миллиардера. От соискателя требуется высокий IQ, свободное владение английским, базовая финансовая грамотность и превосходные навыки устной и письменной речи, а также «готовность к переезду в другую страну, например в Швейцарию или Объединенные Арабские Эмираты». Подавать заявки просят через телеграм-бот. Размер оклада не уточняется.
2021-05-07T21:01:45+03:00
2021-05-07T21:36:04+03:00
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21:01, 07 мая 2021
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